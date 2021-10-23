 УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі
Сьогодні 18:56 314
АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:28 485
УПЛ. Чорноморець - Львів: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:25 718
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32!
Сьогодні 17:37 3473
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:40 4244
УПЛ. Верес розібрався з Маріуполем у 12 турі
Сьогодні 15:54 424
УПЛ. Металіст 1925 розгромив Інгулець у 12 турі
Вчора 21:22 519
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
Вчора 19:36 9243
УПЛ. Десна зіграла внічию з Олександрією у 12 турі
Вчора 18:57 417
Кіченок вийшла у парний фінал турніру у Москві
Вчора 18:25 673 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу Максим Буйдин
Вчора 19:36 9243
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження Андрій Дунець
Вчора 13:43 824
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
Вчора 12:40 515
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Вчора 00:34 1031
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 23:27 1149
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
21.10.2021 21:50 694
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
21.10.2021 19:09 1416
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
21.10.2021 17:50 1138
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
21.10.2021 15:35 985
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
21.10.2021 15:22 2425 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
21.10.2021 14:05 690
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
21.10.2021 12:48 612
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
21.10.2021 11:48 8815
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 10:35 497
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
21.10.2021 09:18 2008
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:39 Хокей Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку 11
19:28 Пряма трансляція АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 485
19:25 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Львів: онлайн-трансляція. LIVE 718
19:21 Футбол Цітаішвілі та Вантух у стартовому складі Чорноморця на матч з Львовом 118
19:15 Футбол Челсі познущався над Норвічем, Вотфорд розгромив Евертон. Результати матчів 9 туру АПЛ 464
19:05 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Брайтоном 162
19:02 Футбол Карпати переграли Мукачево. Результати матчів 15 туру другої ліги 505
18:56 Футбол УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі 314
18:42 Футбол Баварія розгромила Гоффенгайм. Результати матчів 9 туру Бундесліги 236
18:40 Блог Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога 240
18:28 Футбол Металіст запропонував майже 2 млн євро за вінгера Сан-Паулу 310
18:08 Футбол Валенсія врятувала нічию в матчі з Мальоркою. Результати матчів 10 туру Ла-Ліги 192
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 1196
17:55 Футбол Мілевський попрощається з уболівальниками Динамо 330
17:41 Футбол Кривбас здолав Полісся в 15 турі першої ліги 198
17:37 Блог Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32! 3473
17:29 Баскетбол Київ-Баскет переграв Будівельник, Мавпи поступилися Тернополю. Результати матчів Суперліги 198
17:12 Футбол УПЛ. Верес - Маріуполь 2:0. Огляд матчу 225
16:40 Футбол Барселона - Реал: онлайн-трансляція 4244
16:30 Футбол Степаненко та Бондар у стартовому складі Шахтаря на матч з Ворсклою 313
16:13 Футбол Матвієнко встигне відновитися до матчу з Реалом 200
15:54 Футбол УПЛ. Верес розібрався з Маріуполем у 12 турі 424
15:49 Хокей Кременчук знищив Білий Барс у 13 турі УХЛ 270
15:38 Футбол Зірка Ювентуса став жертвою пограбування 311
15:27 Футбол Клопп: Салах і Роналду - гравці світового класу 301

УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі

Сьогодні 18:56 314 0
Тілль отримав другу жовту вже на 29-й хвилині матчу
УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі
#УПЛ, #Ворскла, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над Ворсклою в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь "гірників". Полтавці грали у меншості з 29-ї хвилини через вилучення Тілля.

Чемпіонат України -УПЛ
12 тур, 23 жовтня

Ворскла - Шахтар 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Тете, 0:2 - 79 Соломон

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр(Пешич 49), Тілль, Степанюк, Яворський, Тамм, Челядін, Кане, Рангел

Запасні: Ткаченко, Павлюк, Крупський, Амількар, Кушніренко

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко(Судаков 56), Майкон, Марлос, Патрік(Сікан 46), Ісмаїлі(Коноплня 82), Педріньо(Тете 46), Бондар, Фернандо(Соломон 46)

Запасні: Пятов, Вітао, Бондаренко, Мудрик

Попередження: Тілль 19, Тілль 29, Фернандо 41, Пердута 59

Червона картка: Тілль 29 (друга жовта)

Раніше Верес розібрався з Маріуполем.

Коментарі ()