УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі

Тілль отримав другу жовту вже на 29-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над Ворсклою в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь "гірників". Полтавці грали у меншості з 29-ї хвилини через вилучення Тілля.

Чемпіонат України -УПЛ

12 тур, 23 жовтня

Ворскла - Шахтар 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Тете, 0:2 - 79 Соломон

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр(Пешич 49), Тілль, Степанюк, Яворський, Тамм, Челядін, Кане, Рангел

Запасні: Ткаченко, Павлюк, Крупський, Амількар, Кушніренко

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко(Судаков 56), Майкон, Марлос, Патрік(Сікан 46), Ісмаїлі(Коноплня 82), Педріньо(Тете 46), Бондар, Фернандо(Соломон 46)

Запасні: Пятов, Вітао, Бондаренко, Мудрик

Попередження: Тілль 19, Тілль 29, Фернандо 41, Пердута 59

Червона картка: Тілль 29 (друга жовта)

Раніше Верес розібрався з Маріуполем.