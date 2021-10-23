УПЛ. Чорноморець та Львів не виявили сильнішого в 12 турі

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів та Чорноморець розписали мирову в 12 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 23 жовтня
Чорноморець - Львів 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Михайленко, 1:1 - 77 Ернест
Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян70), Михайленко, Вачіберадзе (Ісаєнко 69), Смирний, Цітаішвілі, Бугай (Ванат 70)
Запасні: Паламарчук, Скорко, Долгов, Тлумак, Кравченко, Брагару
Львів: Ілющенков, Романчук, Ернест, Якімець (Ременяк 59), Політило, Брікнер, Альваро(Семенів 67), Зозуля(Грисьо 75), Чір'як(Нич 59), Довгий, Лека
Запасні: Костик, Крушинський, Сорокін, Бусько, Шина
Попередження: Брікнер 31, Путря 38, Зозуля 54, Цітаішвілі 55, Вачіберадзе 65, Грисьо 86