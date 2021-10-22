Джерело - Чемпіон.
Галатасарай здобув мінімальну перемогу над Локомотивом у 3 турі групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи
З тур, 21 жовтня
Група E
Локомотив - Галатасарай 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Актюркоглу
Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА.
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Джерело - Чемпіон.
Галатасарай здобув мінімальну перемогу над Локомотивом у 3 турі групового етапу Ліги Європи.
Локомотив - Галатасарай 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Актюркоглу
Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА.