Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції

Перша перемога Зорі у Лізі конференції

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Ліги конференції Зоря на виїзді обіграла ЦСКА Софію.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь луганського клубу. Влучний удар на 65-й хвилині завдав нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш.

Ліга Європи

Група С, 3 тур

21 жовтня

ЦСКА Софія - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 65 Сайядманеш

ЦСКА Софія: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон (Тібо Віон 73), Грем Кері (Федеріко Варела 57), Хорді Кайседо, Георгій Йомов (Калоян Крастев 83), Бредлі Мазік, Іван Туриця, Карло Мухар, Томас Лам, Йаннік Вілдсхют (Йоан Бе 73)

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеді, Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий, Сергій Булеца (Крістіан 87), Артем Громов, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин, Аллахяр

Попередження: Юрген Матей 46, Йаннік Вілдсхют 69, Хорді Кайседо 77, Бредлі Мазік 84, Томас Лам 86 - Дмитро Хомченовський 28

Вилучення: Тібо Віон 90+3

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