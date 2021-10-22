Вест Гем з Ярмоленком розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги Європи

Результати 3 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групового етапу Ліги Європи.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко відіграв повний матч проти Генка.

Ліга Європи

З тур, 21 жовтня

Група А

Рейнджерс - Брондбю 2:0 (2:0) Голи: 1:0 - 18 Балогун, 2:0 - 30 Руф Спарта - Ліон 3:4 (2:1) Голи: 1:0 - 4 Гараслін, 2:0 - 19 Гараслін, 2:1 - 42 Екамбі, 2:2 - 53 Ауар, 2:3 - 67 Пакета, 2:4 - 88 Екамбі, 3:4 - 90+6 Кречі Група В ПСВ - Монако 1:2 (0:1) Голи: 0:1 - 20 Боаду, 1:1 - 59 Гакпо, 1:2 - 89 Діоп Штурм - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0) Гол: 0:1 - 69 Ісак Група С Наполі - Легія 3:0 (0:0) Голи: 1:0 - 76 Інсіньє, 2:0 - 80 Осімхен, 3:0 - 90+5 Політано Група D

Айнтрахт - Олімпіакос 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 26 Борре, 1:1 - 30 Ель-Арабі, 2:1 - 45+3 Туре, 3:1 - 59 Камада

Група Е

Локомотив - Галатасарай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 82 Актюркоглу

Група Н

Вест Гем - Генк 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Доусон, 2:0 - 57 Діоп, 3:0 - 59 Боуен

Раніше, Лестер у Москві обіграв Спартак у 3 турі Ліги Європи.