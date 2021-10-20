Луческу пояснив поразку Динамо від Барселони

Гравці Барселони переграли Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Заслужена перемога Барселони. Вони нас переграли за рахунок досвіду, за рахунок агресивних дій при пресингу. Свідчення цьому – 18 фолів, які вони зробили, аби не дати нам розвивати атаки. Водночас у нас було лише 7. Барселона обіграла нас за рахунок того, що пресингувала, агресивно діяла в атаці, ми же припускалися помилок на своїй половині, які призводили до моментів біля наших воріт. Ми не змогли подолати бар'єр страху, тому так і зіграли.

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У другому таймі ми краще розпочали виходити з оборони, почали діяти спокійніше, розумніше, вміло уникали пресингу суперника. Але, на жаль, у нас не вистачило більшої сміливості, щоб розвивати та завершувати атаки.

Ми добре зіграли без м'яча, добре оборонялися та підстраховували один одного, не давали технічним гравцям діяти індивідуально та обігравати нас. Але вихід із оборони та робота з м'ячем мене не задовольнила. Заслужена перемога Барселони. Їм потрібна була ця перемога, бо в них триває зміна покоління й зараз складний період.

Сподіваюся, що другий тайм нам додав упевненості, що ми можемо грати краще з Барселоною та досягати результату", - відзначив Луческу.