Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів

Друга поразка Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів зіграє на виїзді поступилось Барселоні.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь іспанського клубу.

Єдиний гол у матчі забив Жерард Піке, який замкнув флангову передачу Альби.

Для Барселони це перша перемога у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Група Е, 3 тур

Барселона - Динамо 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Піке

Барселона: тер Штеген - Мінгеса (Коутіньо, 46), Піке, Ленгле, Альба - Гаві (Серхі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг - Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)

Динамо: Бущан - Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), де Пена (Вітіньо, 61) - Супряга (Гармаш, 61)

Попередження: де Йонг, 90.

Нагадаємо, Реал розгромив Шахтар.