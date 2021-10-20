Бензема: Це був непростий матч, Шахтар - сильна команда

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал добре підготувався до гри проти донецького Шахтаря в 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:5).
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Про це заявив нападник і капітан "вершкових" Карім Бензема.
"Нам вдалося контролювати гру. Шахтар грізний суперник, знали, як вони грають на контратаках, ми намагалися перехопити ініціативу і здобули перемогу. Це був непростий для нас матч. Шахтар - сильна команда, у них якісні футболісти", - сказав Бензема.
Нагадаємо, на матчі Шахтар - Реал вивісили банер проти Суперліги.