Реал розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів

Друга поразка Шахтаря у групі

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар вдома поступився Реалу.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь мадридського клубу

Шахтар продовжує перебувати на останній сходинці групи D, маючи в активі одне очко після трьох матчів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

3 тур, 19 жовтня

Група D

Шахтар - Реал 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Кривцов, 0:2 - 51 Вінісіус, 0:3 - 56 Вінісіус, 0:4 - 65 Родріго, 0:5 - 90+1 Бензема

Шахтар: Трубін - Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74) - Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педріньйо, Соломон (Маркос Антоніо, 46) - Фернандо (Мудрик, 74).

Реал: Куртуа - Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ф. Менді (Марсело, 69) - Модрич (Камавінга, 78), Каземіро (Вальверде, 78), Кроос - Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус Жуніор.

Попередження: Маркос Антоніо, 46