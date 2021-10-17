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Барселона - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:29 418 0
Барселона - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, груповий етап, група E
20 жовтня

Барселона (Барселона, Іспанія) - Динамо (Київ, Україна)
Стадіон Камп Ноу, 19:45

Київське Динамо в третьому турі зіграє в гостях із Барселоною. Матч відбудеться в середу, 20 жовтня на стадіоні Камп Ноу. Початок о 19:45 за київським часом.

Барселона

Каталонці погано розпочали новий сезон не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті Іспанії. Синьо-гранатові видалий найгірший старт сезону за останні 34 роки в чемпіонаті, а також встановила непрємний рекорд у єврокубках. Наразі каталонці посідають лише 9-ту сходинку в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Що стосується Ліги чемпіонів, то підопічні Кумана зазнали двох розгромних поразок - 0:3 (від Баварії удома та Бенфіки на виїзді - ред.) на старті турніру. Тож для збереження шансів на плей-оф Барселона має перемагати киян.

Майже напевне, не допоможуть каталонцям у першій грі провідні гравці команди: Серхіо Агуеро, який не зіграв ще жодної гри за команду, Педрі, Дембеле та Братвейт.

Динамо

Кияни впевнено очолюють турнірну в чемпіонаті України, не зазнавши жодної поразки в 11 іграх (2 нічиї - ред.). А ось у Лізі чемпіонів справи в підопічних Луческу не такі добрі. У першому турі Динамо зіграло внічию на власному полі з Бенфікою (0:0), а в другому - зазнали розгрому від Баварії в Мюнхені. Тож, щоб поборотися хоча б за третє місце в групі E, яке дасть право зіграти в плей-оф Ліги Європи, динамівцям програвати не можна.

Немає особливих проблем у киян і з травмованими. Із основної обойми не зіграє лише Денис Попов, який продовжує відновлюватися після операції.

Особисті зустрічі

Історія протистояння Динамо з Барселоною - досить насичена. Команди зустрічалися 12 разів - 8 перемог у Барси, 3 - у киян і 1 нічия.

Пряма мова

Рональд Куман (головний тренер Барселони): очікуйте пізніше...

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте пізніше...

Цифри і факти

Команди грають в одній групі ЛЧ другий рік поспіль. У попередньому сезоні Барселона виграла обидві гри (2:1, 0:4);

 У гостях Динамо переимагало Барселону лише одного разу. У ЛЧ 1997/98 кияни здобули розгромну перемогу - 0:4. Ще в активі киян нічия в рамках Кубка Кубків датована далеким 1991 роком;

 Барселона вперше з вересня 2000 року програла два матчу поспіль в групі;

 Каталонці програли 4 із 5 останніх матчів ЛЧ;

 Головний тренер Барселони Рональд Куман забив за синьо-гранатових у ворота Динамо. У матчі-відповіді 1/16 фіналу ЛЧ 1993/94;

 Крім вищезгаданої перемоги над Барселоною, Динамо більше не перемагало в Іспанії в єврокубках - 5 нічиїх, 9 поразок.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген, Гарсія, Араухо, Піке, Роберто, де Йонг, Бускетс, Коутінью, Дест, Депай, де Йонг.

Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Вітіньйо.

Прогноз букмекерів

Господарі - фаворит гри. Коефіцієнт на перемогу Барселони - 1,27, на перемогу Динамо - 11, нічия - 6,4.

Прогноз Чемпіона

Перемога Барселони 3:0.

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