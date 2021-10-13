Іспанець відновлюється після травми

Півзахисник Барселони Педрі ризикує пропустити матч з Динамо в третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанець відновлюється після травми квадрицепса, яку він отримав у грі з Бенфікою. Щоб уникнути рецидиву, Педрі не зіграє проти Валенсії і, швидше за все, не допоможе своїй команді проти Динамо.

У нинішньому сезоні Педрі зіграв в чотирьох матчах Барселони у всіх турнірах, що не відзначившись результативними діями.

Барселона і Динамо зіграють на Камп Ноу в середу, 20 жовтня. У двох стартових турах каталонці зазнали двох розгромних поразки від Баварії (0:3) і Бенфіки (0:3).