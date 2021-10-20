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Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було

Сьогодні 21:35 14039 0
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було
#Динамо, #Барселона, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Барселона мінімально переграла Динамо завдяки голу Піке.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Вітіньо між двох суперників проривався, але Де Йонг порушив правила. Жовта картка для нідерландця.

87' Караваєв намагався по флангу прорватися. але Бускетс відібрав м'яч в українського вінгера.

85' Подвійна заміна в складі Динамо. Замість Циганкова та Буяльського на поле вийшов Караваєв та Рамірес.

84' Піке у підкаті небізпечно зіграв. Стандарт виконають кияни.

82' Забрали гравці Барселони м'яч зараз і не поспішають йти вперед.

80' Трохи більше зараз Динамо проводить з м'ячем, перевага в 1 м'яч не є надто впевненою для господарів поля.

78' Заміна в складі Динамо. Замість Кендзьори на поле вийшов Тимчик.

77' Коутіньо подавав на Агуеро, але зависоко пішов м'яч. Удар від воріт для Динамо.

76' Вітіньо намагався по флангу пройти, але лише аут заробив бразилець.

75' Заміна в складі Барселони. Заміть Депая на поле вийшов Агуеро.

73' Шапаренко виконував закидання на правий фланг, але ніхто з партнерів його не відгукнувся і Динамо втратило м'яч.

71' Коутіньо пробивав потужно після подачі з кутового, але вище воріт полетів м'яч.

70' Циганков другим темпом пробивав, але влучив у Піке.

69' Рукою підіграв собі Альба на фланзі, хороше стандартне положення для киян.

67' Циганков виконував навіс у штрафний майданчик, але засильною вийшла ця передача, ніхто до м'яча не дістався.

66' Миколенко прострілював на Гармаша, але Ленгле прикрив м'яч корпусом і не дав українському нападнику пробити по воротах.

64' Пішло закидання на дальню стійку, Кендзьора у центр скидував, але Піке вибив м'яч подалі.

63' Шапаренко по центру проривався, Бускетс виставив ногу і збив українця.

62' Піке у центрі поля порушив правила проти Гармаша, вже 9-й фол від каталонців.

61' Подвійна заміна в складі Динамо. Замість Супряги та Де Пени на поле вийшли Гармаш та Вітіньо.

59' Закидання на Циганкова пішло, але Віктор не зміг втікти від Альби та Піке.

57' Намагався Циганков втікти в контратаку, але Супряга не зміг продовжити контрвипад киян.

55' Альба подавав у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів на цю передачу на відгукнувся.

53' Бущан ледь не привіз гол. Фаті запресингував голкіпера, даль Депай повернв м'яч іспанцю, але 10-ка Барселони не зміг через себе пробити у площину воріт.

52' Де Йонг небезпечно прострілював на Фаті, але Кендзьора встиг вибити м'яч на кутовий.

50' Миколенко виконував закидання на Циганкова, але Альба скинув головою м'яч на Тер Штегена.

49' Контролює Динамо м'яч, але особливо вперед не вдяється киянам просунутися.

47' Подвійна заміна в складі Барселони. Замість Мінгеси та Де Йонга на поле вийшли Коутіньо та Фаті.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Динамо мінімально поступається Барселоні після голу Жерара Піке.

45' Одну хвилину додав Тюрпен до першого тайму.

44' Знову після корнера пробивав Де Йонг, але вище воріт пробив нідерландець.

43' Депай по центру проривався, намагався на Де Йонга віддати, але Миколенко встиг дотягнутися до м'яча і вибити його на кутовий.

41' Контролює Барселона м'яч, не поспішають каталонці в атаку.

39' Супряга непоганий пас виконував у штрафний майданчик на Буяльського, але Віталій не зміг пробити у боротьбі з Мінгезою.

37' Гол! Піке відкриває рахунок у матчі! Після кутового другим темпом подавав Альба, де один Піке виявився і пробив повз Бущана.

36' Де Йонг класно пропустив м'яч на Деста у штрафному майданчику, але удар американця парирував Бущан - буде кутовий.

35' Депай у штрафному майданчику впав, але свисток арбітра промовчав.

34' Де Пена намагався виконати пас на хід на Супрягу, але Владислав опинився у офсайді.

33' Альба з гострого кута пробивав, але Бущан забрав м'яч у руки.

31' Мінгеса шукав Деста на фланзі, але Миколенко вдало у підкаті зіграв і перехопив цю передачу.

29' Дест намагався подати з правого флангу, але невдалим вийшов крос, м'яч у Динамо.

27' Альба подавав у штрафний майданчик, Дест головою пробивав, але влучив у захисника.

25' Той же Депай подавав з корнера, Де Йонг пробив по воротах, але вкрай неточним вийшов цей удар.

24' Депай проривався по флангу, але Забарний вибив м'яч на кутовий.

22' Френкі Де Йонг збив Шапаренка біля штрафного майданчика, черговий фол у нашому матчі.

21' Де Йонг небезпечно пробивав з лінії штрафного майданчика, але Бущан урятував свою команду.

19' Де Пена наважився на дальній удар, але влучив у захисника уругваєць.

18' Депай небезпечно подавав, Люк Де Йонг головою пробивав, але трохи повз ворота пішов м'яч.

17' Шапаренко у небезпечний підкат пішов, усну розмову з українцем провів арбітр Тюрпен.

15' Після кутового намагалися кияни втікти у контратаку, але Гаві підчепив Шапаренка і зупинив наступ киян.

14' Дест боровся з Миколенком на фланзі, але лише кутовий заробив американець.

13' Кутовий виконували гравці Барселони, але через усіх перелетів м'яч і пішов за межі поля.

12' Циганков класне закидання виконав на Буяльського, Віталій скидував під удар Віктору, але м'яч прийшовся на захисника.

11' Знову фол у центрі поля і знову Бускетс порушив правила проти Буяльського.

10' Ленгле підчепив Супрягу на фланзі, ще один штрафний для Динамо.

9' Бускетс збив Буяльського, який намагався розігнати контратаку. Суддя усним попередженням обмежився з капітаном Барселони.

8' Контролюють каталонці м'яч, але до ударів поки не доходить.

6' Пішов навіс у штрафний майданчик Динамо, але ніхто на цю передачу не відгукнувся. На підбиранні гравці Барселони, атака продовжується.

5' Буяльський намагався пас на хід виконати, але Супряга не зрозумів задумки парнетра і не пішов на цей м'яч.

4' Намагається Динамо контролювати м'яч, але Барселона активно пресингує і повертає контроль собі.

2' Альба подавав у штрафний майданчик, Дест від Миколенка відірвався і пробивав по воротах, але вище воріт полетів м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на Камп Ноу!

Визначилися стартові склади команд:

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Піке, Лангле, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві – Дест, Люк де Йонг, Депай

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Київське Динамо зіграє проти Барселони у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 20 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.

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