Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Барселона - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

35' Депай у штрафному майданчику впав, але свисток арбітра промовчав.

34' Де Пена намагався виконати пас на хід на Супрягу, але Владислав опинився у офсайді.

33' Альба з гострого кута пробивав, але Бущан забрав м'яч у руки.

31' Мінгеса шукав Деста на фланзі, але Миколенко вдало у підкаті зіграв і перехопив цю передачу.

29' Дест намагався подати з правого флангу, але невдалим вийшов крос, м'яч у Динамо.

27' Альба подавав у штрафний майданчик, Дест головою пробивав, але влучив у захисника.

25' Той же Депай подавав з корнера, Де Йонг пробив по воротах, але вкрай неточним вийшов цей удар.

24' Депай проривався по флангу, але Забарний вибив м'яч на кутовий.

22' Френкі Де Йонг збив Шапаренка біля штрафного майданчика, черговий фол у нашому матчі.

21' Де Йонг небезпечно пробивав з лінії штрафного майданчика, але Бущан урятував свою команду.

19' Де Пена наважився на дальній удар, але влучив у захисника уругваєць.

18' Депай небезпечно подавав, Люк Де Йонг головою пробивав, але трохи повз ворота пішов м'яч.

17' Шапаренко у небезпечний підкат пішов, усну розмову з українцем провів арбітр Тюрпен.

15' Після кутового намагалися кияни втікти у контратаку, але Гаві підчепив Шапаренка і зупинив наступ киян.

14' Дест боровся з Миколенком на фланзі, але лише кутовий заробив американець.

13' Кутовий виконували гравці Барселони, але через усіх перелетів м'яч і пішов за межі поля.

12' Циганков класне закидання виконав на Буяльського, Віталій скидував під удар Віктору, але м'яч прийшовся на захисника.

11' Знову фол у центрі поля і знову Бускетс порушив правила проти Буяльського.

10' Ленгле підчепив Супрягу на фланзі, ще один штрафний для Динамо.

9' Бускетс збив Буяльського, який намагався розігнати контратаку. Суддя усним попередженням обмежився з капітаном Барселони.

8' Контролюють каталонці м'яч, але до ударів поки не доходить.

6' Пішов навіс у штрафний майданчик Динамо, але ніхто на цю передачу не відгукнувся. На підбиранні гравці Барселони, атака продовжується.

5' Буяльський намагався пас на хід виконати, але Супряга не зрозумів задумки парнетра і не пішов на цей м'яч.

4' Намагається Динамо контролювати м'яч, але Барселона активно пресингує і повертає контроль собі.

2' Альба подавав у штрафний майданчик, Дест від Миколенка відірвався і пробивав по воротах, але вище воріт полетів м'яч.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на Камп Ноу!

Визначилися стартові склади команд:

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Піке, Лангле, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві – Дест, Люк де Йонг, Депай

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Київське Динамо зіграє проти Барселони у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 20 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.