Міщенко: Після фото біля Кремля зателефонував Зозуля

Колишній футболіст розповів про фото в Росії

Джерело - Fanday.

Опублікувати фото біля московського Кремля було необдуманим вчинком.

Розповів колишній український футболіст Олег Міщенко.

"Тоді я був молодий, не було такого розуму як зараз. Мені тоді одразу зателефонував Роман Зозуля, "напхнув торбу", сказав видалити. Я одразу видалив фото, розумів, що можуть бути наслідки. Така от ситуація, необдуманий крок. Я не хотів когось спровокувати", - зазначив Міщенко.

Також Міщенко розповів про зарплати в Росії та спорт поза політикою.

Нагадаємо, Міщенко на найвищому рівні виступав за Металург Д, Ворсклу, Говерлу, російський Амкар та Іллічівець.