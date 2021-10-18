В Амкарі колишній гравець Олег Міщенко заробляв більше, ніж в українських клубах.

Про це заявив сам ексгравець.

"Якщо дивитися чисто на політику, на ситуацію з війною, то це неправильно. Але давайте знову ж...

З 1 січня цього року скільки тисяч людей з України переїхали і отримали російське громадянство? Їх дуже багато, нереально просто, не пам'ятаю точної цифри, тому не хочу говорити і обманювати. Це не спортсмени. Чому про них ніхто не говорить? Те, що у них чемпіонат навіть не на п'ять, а на десять голів сильніший, ніж наш - це факт. Те, що наша збірна сильніша, ніж їхня - це теж факт. Той чемпіонат, який був у нас з 2010 по 2016 рік, був набагато сильнішим за російський. Але зараз Росія попереду України на років десять у розвитку футболу. Коли такого не було, ми були сильнішими і мали якісних футболістів.

Я розумію і підтримую Іванісеню в тому, що він перейшов у Крила Рад. Він дуже хороший гравець, я з ним був у Маріуполі і пам'ятаю. Те, що він закрив собі поки збірну, це факт. Поки що. Ніхто не знає, що буде завтра. Він хоче рости як футболіст, прогресувати і грати у сильному чемпіонаті, і в цьому він має рацію. Повірте, футбольна кар'єра не настільки довга. Я ніколи не думав, що у 28 або 29 років закінчу з футболом. Треба встигнути щось заробити, відкласти, купити.

Зараз зарплати в Росії у разів тридцять більше, ніж в Україні. В Амкарі я заробляв більше, ніж в українських клубах. 30 тисяч доларів на місяць.

Колись у Ворсклі теж були хороші зарплати, 20-30 тисяч доларів. Коли був живий Олег Бабаєв, платили солідні гроші. Але те, що є в Україні зараз, не зрівняється з умовами, які пропонують у Росії", - зазначив Міщенко.