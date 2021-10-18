Міщенко: Спорт поза політикою, у мене немає негативу до Росії

Джерело - Чемпіон.

У ексфорварда донецького Металурга, Ворскли, російського Амкара та інших клубів Олега Міщенка нейтральне відношення до Росії.

Про це колишній футболіст сказав в інтерв'ю для Fanday.

"У мене немає ні негативу, ні позитиву. У мене там друзі. А сама країна - мені не цікаво говорити про неї, якщо чесно. У кожної нації є адекватні люди, а є неадекватні. Зараз йдуть військові дії з Росією, тому говорити щось добре чи погане я не буду. Це політична ситуація, і туди я лізти точно не хочу. Я вважаю, що спорт поза політикою на 100%", - заявив Міщенко.

Раніше футболіст розповів про зарплати в російському чемпіонаті.