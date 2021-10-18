Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: матч-центр

20 жовтня на Камп Ноу відбудеться матч третього туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Барселона - Динамо. Поєдинок стартує о 19:45 за Києвом.
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Головним арбітром цього поєдинку призначений Клеман Тюрпен із Франції. Його асистентами будуть співвітчизники Ніколя Дано та Сіріль Гренгор, а четвертим арбітром буде Жеремі Піньяр.
Читайте наш анонс і прогноз на цей матч.
Рональд Куман:
"Ла Ліга або Ліга чемпіонів? Найважливіший матч - наступний. Наша ситуація в чемпіонаті Іспанії дуже залежить від результатів зустрічей з Валенсією і Реалом.
Ми розуміємо, що нам потрібно брати 6 очок в матчах з Динамо в Лізі чемпіонів. Нас чекає дуже цікавий тиждень".
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Півзахисник Барселони Педрі ризикує пропустити матч.
Поточна ситуація в групі E:
Минулого сезону ці команди також грали в одній групі Ліги чемпіонів. В обох матчах перемогу святкував каталонський клуб - 2:1 у Барселоні та 4:0 у Києві.