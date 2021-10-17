Президент Інгульця розповів про свій програш на виборах 2019

Джерело - ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Президент Інгульця Олександро Поворознюк радів програшу на виборах у Верховну раду в 2019 році.

Про це він розповів порталу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"Я найщасливіша людина в світі, через те що не пройшов до Верховної Ради. Такі, як я, там б не були. Мене б або посадили, або вбили. По-вовчому вити я не буду точно. Ви просто не уявляєте, як я гуляв і відпочивав через те, що не пройшов", - заявив функціонер.

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"Для мене було принципово одне - коли за Зе всі голосували просто автоматом, я в районі виграв у Зе більше ніж на половину. Для мене це було принципове питання", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, УПЛ перенесла матч Інгулець - Рух.