Власник клубу - про фінансування клубу

Джерело - Чемпіон.

У дебютному випуску подкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про задоволення, яке отримує від футболу.

- Скажіть, будь ласка, на скільки приблизно ви попали в футбол на гроші? За всі роки. Давайте з 2013, Десну не враховуємо.

- Ну знаєте вам вже журналістам зараз скажи цифру і тому я цифру казати не буду, але на дуже багато. Я не вважаю, що я попав на гроші, бо це кайф. Я вважаю це божевільне задоволення, яке отримую від футболу. Футбол - це як моя четверта дитина, це як чемодан без ручки і кинути важко, і тягнути важко. Тому я не вважаю що попав на гроші, бо коли ти любиш футболу і витрачаєш на нього гроші, це не вважає це те що ти попав на гроші.

- Але ж ми говоримо про вас і про нову хвилю в українському футболі коли Нова хвиля це ви Минай це й Металіст 25. Це ті клуби які зробили швидкий прогрес і піднялися через ліги. Як я розумію можна обійтися на аматорському рівні на два мільйони гривень на рік а потім кожна ліга тобі додає цього бюджету. Ти входиш в другу лігу і в тебе вже десятка ти входиш в першу лігу і тобі вже треба мільйон доларів на рік мати?

- Я витрачаю приблизно 3 млн доларів, я не жалію. Серйозно не жалію, ви просто хочете мене витягнуть зараз на таку розмову Де я можу сказати, що я попав на гроші, так от я не попав на гроші. Я отримую кайф від цього, особливо, коли на 10 хвилині ми забиваємо гол як з Оболонню, тоді 2:0, потім 2:2 вирівнюємо у десятьох. А на 90+3 хвилині ми забуваємо переможний гол, то цього драйву мені вистачає і такий заряд на роботу, що я ще місяць сутками працюю, щоб ще більше заробити гроші і витратити їх на футбол. Але це треба розуміти, бо я не можу це передати. Я не знаю.

- Тобто у безфутбольному житті таких емоцій немає?

- Звісно немає. Навіть коли мене виривали і стріляли, це не той драйв. Драйв це коли ти відноситься до цього як ще до однієї дитини. І коли це тобі приносить задоволення. Це кайф і драйв.