Джерело - УПЛ.
Поєдинок 11-го туру УПЛ між Рухом та Інгульцем не відбудеться 17 жовтня через спалах коронавірусу у складі жовто-чорних.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
ФК Рух звернувся до дирекції УПЛ із проханням перенести матч 11-го туру Прем’єр-ліги проти Інгульця. Причиною став спалах коронавірусу в команді, зокрема, позитивні тести здали усі воротарі, які є в заявці Руха.
УПЛ пішла назустріч клубу та погодила перенесення матчу на пізніший термін. Про нову дату матчу буде оголошено згодом.
Окрім матчу головної команди, з цієї ж причини перенесено матч молодіжного чемпіонату України між Інгульцем та Рухом.
Поєдинок Інгулець - Рух повинен був відбутися 17 жовтня у Кропивницькому.
Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь в 10-му турі УПЛ.