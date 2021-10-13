Про нову дату матчу буде оголошено згодом

Джерело - УПЛ.

Поєдинок 11-го туру УПЛ між Рухом та Інгульцем не відбудеться 17 жовтня через спалах коронавірусу у складі жовто-чорних.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

ФК Рух звернувся до дирекції УПЛ із проханням перенести матч 11-го туру Прем’єр-ліги проти Інгульця. Причиною став спалах коронавірусу в команді, зокрема, позитивні тести здали усі воротарі, які є в заявці Руха.

УПЛ пішла назустріч клубу та погодила перенесення матчу на пізніший термін. Про нову дату матчу буде оголошено згодом.

Окрім матчу головної команди, з цієї ж причини перенесено матч молодіжного чемпіонату України між Інгульцем та Рухом.

Поєдинок Інгулець - Рух повинен був відбутися 17 жовтня у Кропивницькому.

Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь в 10-му турі УПЛ.