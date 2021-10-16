Джерело - Sport1.de.
Захисник Антоніо Рюдігер не може домовитися з Челсі про новий контракт.
Про це повідомляє Sport1.de.
В оточенні Рюдігера вважають першу пропозицію Челсі за новою угодою "неповажною".
Зараз німець заробляє близько 6,5 млн євро в рік. Це один з найменших контрактів у Челсі.
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Захисник хотів би заробляти 10 мільйонів євро в рік, з огляду на рівень гри, що він демонстрував протягом року.
Сторони поки не можуть прийти до угоди, але Рюдігер і його представники хочуть, щоб рішення було прийнято до кінця року.
Нагадаємо, Рюдігер готовий перейти у Баварію.