Баварія хоче підписати захисника Челсі

Захисник Антоніо Рюдігер не може домовитися з Челсі про новий контракт.

Про це повідомляє Sport1.de.

В оточенні Рюдігера вважають першу пропозицію Челсі за новою угодою "неповажною".

Зараз німець заробляє близько 6,5 млн євро в рік. Це один з найменших контрактів у Челсі.

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Захисник хотів би заробляти 10 мільйонів євро в рік, з огляду на рівень гри, що він демонстрував протягом року.

Сторони поки не можуть прийти до угоди, але Рюдігер і його представники хочуть, щоб рішення було прийнято до кінця року.

Нагадаємо, Рюдігер готовий перейти у Баварію.