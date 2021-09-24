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Рюдігер готовий перейти у Баварію

Сьогодні 18:44 273 0
Антоніо Рюдігер може змінити клуб
Рюдігер готовий перейти у Баварію
#Рюдігер, #Баварія, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер може продовжити кар'єру у Баварії, яка зацікавлена у трансфері німця.

Про це повідомляє Bild.

Причиною є фінансове питання – Антоніо відхилив пропозицію Челсі щодо нового контракту, за яким він отримував би 8,5 млн євро. Рюдігер же бажає заробляти не менше 10 млн євро.

Рюдігер перейшов у Челсі влітку 2017 року з римської Роми за 35 млн євро. Орієнтовна вартість гравця становить 28 мільйонів.

У поточному сезоні гравець провів за Челсі сім матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче підписати захисника Челсі.

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