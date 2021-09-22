Баварія хоче підписати захисника Челсі

Джерело - Чемпiон.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні контракту із 28-річним німецьким захисником Челсі Антоніо Рюдігером.

Про це повідомляє Bild.

Баварія вже зв'язалася з Саром Сенезі, братом і агентом Рюдігера, щодо можливого трансферу. Але сам Рюдігер поки що налаштований продовжити контракт із Челсі.

Рюдігер перейшов у Челсі влітку 2017 року з римської Роми за €35 мільйонів. Орієнтовна вартість гравця становить €28 мільйонів.

У поточному сезоні гравець провів за Челсі сім матчів у всіх турнірах, де забив один гол.