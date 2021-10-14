Де Пена: Вітіньо блискуче розкриється в Динамо

Новачок Динамо має бажання навчатися

Уругвайський вінгер Динамо Карлос де Пена допомагає в адаптації новачку киян Вітіньо.

Про це розповів сам де Пена.

"Так. Вітіньо - молодий футболіст, який приїхав з Бразилії, який раніше не залишав межі своєї країни. Бразильцям непросто в Україні, тут зовсім інший футбол. Вітіньо неймовірно талановитий і у мене немає сумнівів, що після того як він навчиться всім речам в Україні, блискуче розкриється в Динамо", - заявив уругваєць.

Актуально: Педрі ризикує пропустити матч з Динамо

"Я бачу, що він професіонал і у нього невгамовне бажання до навчання. Я йому допомагаю в адаптації. Він розмовляє на схожій мові. Я тут 2,5 роки і реально можу допомогти йому адаптуватися якнайшвидше. Це піде на користь і йому, і Динамо", - сказав де Пена.

Раніше гравець Динамо забив збірній Бразилії.