Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру відбору на чемпіонат світу-2022 Венесуела приймала Бразилію. На 11-й хвилині гри футболіст господарів Ерік Рамірес, який представляє київське Динамо, відкрив рахунок у матчі.

Цей гол поклав край рекордній серії збірної Бразилії, в ході якої Селесао не пропускали у 6 матчах відбору поспіль.

Додамо, що матч завершився з рахунком 1:3 на користь Бразилії.

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