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Ярмоленко: Можем перемогти Боснію

Сьогодні 09:42 417 0
Вінгер збірної України оцінив шанси національної команди на вихід у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Ярмоленко: Можем перемогти Боснію
#Ярмоленко, #Збірна України

Джерело - Трибуна.

Доля виходу в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 залежить від України.

Про це заявив вінгер національної команди Андрій Ярмоленко.

"Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду. Усе буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися - розібрати цю гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас", - заявив гравець.

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"Так, набрали одне очко, але ще є шанси, тому потрібно битися. Упевнений, що у нас все вийде", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч з Боснією і Герцеговиною.

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