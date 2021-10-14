Ярмоленко: Можем перемогти Боснію

Вінгер збірної України оцінив шанси національної команди на вихід у плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Трибуна.

Доля виходу в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 залежить від України.

Про це заявив вінгер національної команди Андрій Ярмоленко.

"Нам потрібно перемагати, і ми можемо перемогти цю команду. Усе буде вирішуватися там, потрібно буде добре підготуватися - розібрати цю гру, що робили правильно і неправильно. Все залежить від нас", - заявив гравець.

Актуально: Матвієнко став найкориснішим гравцем збірної України

"Так, набрали одне очко, але ще є шанси, тому потрібно битися. Упевнений, що у нас все вийде", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч з Боснією і Герцеговиною.