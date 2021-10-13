Яремчук отримав найгіршу оцінку за матч з Боснією і Герцеговиною

Джерело - Чемпiон.

В рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Статистичний портал SofaScore традиційно виставив оцінки учасникам зустрічі.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко. 25-річний футболіст отримав 7.7 бали.

Матвієнко провів повний матч, віддав 88 точних передач (89%), зробив 4 відбору, 2 виносу, заблокував 2 удари, зробив 1 перехоплення, виграв 7 з 8 дуелей, зробив 1 обведення.

Найгірша оцінка серед українських гравців - у Романа Яремчука (6.3)