Матвієнко став найкориснішим гравцем збірної України

Джерело - Трибуна.
Найкориснішим гравцем збірної України в домашньому поєдинку з командою Боснія і Герцеговини (1:1) став захисник Микола Матвієнко.
За даними InStat Index.
Рейтинг ефективності гри 25-річного гравця склав 300 балів. У топ-3 також увійшли Андрій Ярмоленко (292) і Едуард Соболь (280).
Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу
Всі оцінки:
Микола Матвієнко - 300 балів
Андрій Ярмоленко - 292
Едуард Соболь - 280
Віктор Циганков - 279
Сергій Кривцов - 274
Тарас Степаненко - 272
Андрій Пятов - 269
Ілля Забарний - 262
Микола Шапаренко - 248
Олександр Зубков - 231
Сергій Сидорчук - 220
Олександр Тимчик - 219
Данило Сікан - 198
Роман Яремчук - 197
Сергій Булеца - без оцінки
Відзначимо, що у складі суперників два гравці отримали понад 300 очок - Анел Ахмедходжич (309) і Амір Хаджіахметович (305).