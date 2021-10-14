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Де Пена: Ми можемо перемогти Барселону

Сьогодні 08:58 110 0
Поєдинок відбудеться в середу, 20 жовтня, на стадіоні Камп Ноу
Де Пена: Ми можемо перемогти Барселону
#Динамо, #Барселона, #Ліга чемпіонів

Джерело - FanDay.net.

Київське Динамо зможе переграти Барселону в 3-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заяви вінгер киян Карлос де Пена.

"Барселона є Барселона, ми повинні поважати їх. У будь-якої команди трапляються важкі часи. Барселона знаходиться в кризовому становищі, але ми не повинні недооцінювати це. Ми повинні показати, що можемо виграти, але не повинні демонструвати поблажливе ставлення до Барселони", - заявив уругваєць.

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"Безумовно, це вже далеко не та Барселона з Хаві, Іньєстою, Мессі, Піке, Пуйоль і іншими зірками. Але це та ж Барселона, якщо ми говоримо про клуб. Ми повинні приїхати на Камп Ноу і показати свої найкращі якості. Ми можемо перемогти Барселону", - сказав де Пена.

Нагадаємо, УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч.

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