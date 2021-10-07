УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч

УАФ покарала клуби УПЛ та Першої ліги

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив про штраф клубу Динамо Київ у розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначено, що клуб покараний за неналежну організацію матчу 2-го туру УПЛ проти Вереса. Конкретна вина клубу не вказана.

Крім того, УАФ оштрафувала клуб Першої ліги Металіст на 50 тисяч гривень за поведінку вболівальників у матчі проти Кривбасу.

Кривбас за поведінку вболівальників у цій же грі покараний на 100 тисяч гривень.

Раніше, визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України.