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Мессі назвав гравців, які мають виграти Золотий м'яч

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Мессі назвав гравців, які мають виграти Золотий м'яч
#Мбаппе, #Неймар, #Мессі, #Левандовський, #Бензема, #Золотий м'яч

Джерело - AS.

Кіліан Мбаппе, Неймар, Роберт Левандовський та Карім Бензема мають претендувати на Золотий м'яч.

Про це заявив 6-разовий володар престижної нагороди Ліонель Мессі.

"Безумовно, в моєї команди є футболісти, за яких я б віддав свій голос - це Неймар і Кіліан Мбаппе. З іншого боку, є гравці з високими індивідуальними якостями, які провели прекрасний сезон - наприклад, Роберт Левандовский і Карім Бензема", - заявив аргентинець.

  АктуальноFrance Football оголосив претендентів на Золотий м'яч-2021

"Адже це непросто, тому що для виграшу Золотого м'яча потрібно багато чого досягти на індивідуальному рівні. У той же час має свою вагу, наприклад, перемога в Лізі чемпіонів, Кубку Америки або чемпіонаті Європи. Те, що ти досягаєш ключових цілей, це важливий фактор", - сказав Мессі.

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