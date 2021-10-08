Названі претенденти на звання найкращого воротаря року

Вручення нагороди відбудеться 29 листопада

Джерело - Чемпіон.

France Football визначив претендентів на Трофей Льва Яшина найкращому воротареві 2021 року.

Про це повідомляє саме видання.

На нагороду претендують Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ, Італія), Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія), Каспер Шмейхель (Лестер, Данія), Едуар Менді (Челсі, Сенегал), Тібо Куртуа (Реал, Бельгія), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина), Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина), Ян Облак (Атлетіко, Словенія), Самір Ханданович (Інтер, Словенія).

У 2019 трофей виграв воротар Ліверпуля Аліссон.

Вручення нагороди відбудеться 29 листопада.