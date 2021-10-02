 Чакира відсторонять від суддівства за помилки в матчі Мілан - Атлетіко | Футбол | Champion.com.ua
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Чакира відсторонять від суддівства за помилки в матчі Мілан - Атлетіко

Сьогодні 09:15 81 0
Також покарання понесе відеоасистент турка
Чакира відсторонять від суддівства за помилки в матчі Мілан - Атлетіко
#Мілан, #Атлетіко, #Ліга чемпіонів, #Чакир

Джерело - MilanNews.it.

Арбітр Джюнейт Чакир буде покараний УЄФА за спірні рішення в матчі Ліги чемпіонів Мілан - Атлетіко (1:2).

Про це повідомляє MilanNews.it.

Турецький суддя видалив хавбека "россонері" Франка Кессі на 29-й хвилині за дві жовті картки, а в компенсований час до другого тайму призначив пенальті у ворота італійців.

Чакира і його відеоассістента Абдулкадіра Бітігена відсторонять, терміни покарання не уточнюються.

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Основні претензії до суддів викликані моментом з призначенням пенальті у ворота "россонері" на 95-й хвилині. Ймовірно, м'яч від руки хавбека Атлетіко Тома Лемара влучив у руку захиснику Міалана П'єру Калулу.

Також, Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів.

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