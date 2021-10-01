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Провальна осінь українських клубів в єврокубках

Сьогодні 12:08 Віктор Слюсаренко 249 0
У шести матчах вони здобули лише два очки та забили один гол
Провальна осінь українських клубів в єврокубках
#Шахтар, #Динамо, #Зоря, #Ворскла, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Українські футбольні клуби жахливо стартували у групових раундах єврокубків.

У шести матчах вони здобули лише два очки та забили один гол.

Лише Динамо та Шахтар здобули по одному очку. При цьому ці команди не забили ще жодного гола. А от Зоря програла обидва матчі, але забила один гол. 

Ліга чемпіонів
Група D

Шериф - Шахтар 2:0

Шахтар - Інтер 0:0

Група Е

Динамо - Бенфіка 0:0

Баварія - Динамо 5:0

Ліга конференцій
Група С

Буде/Глімт - Зоря 3:1

Зоря - Рома 0:3

Українські клуби у цьому сезоні заробили лише три очки. А от, наприклад, один Шериф Молдові приніс 4 очки. У таблиці коефіцієнтів УЄФА за набраними очками у нинішньому сезоні Україна посідає аж 24-е місце.

Перспективи українців не радують. У таблиці наша країна значно опуститься. Шанси на єврокубкову весну незначні.

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