Провальна осінь українських клубів в єврокубках

Джерело - Чемпіон.
Українські футбольні клуби жахливо стартували у групових раундах єврокубків.
У шести матчах вони здобули лише два очки та забили один гол.
Лише Динамо та Шахтар здобули по одному очку. При цьому ці команди не забили ще жодного гола. А от Зоря програла обидва матчі, але забила один гол.
Шериф - Шахтар 2:0
Шахтар - Інтер 0:0
Група Е
Динамо - Бенфіка 0:0
Баварія - Динамо 5:0
Буде/Глімт - Зоря 3:1
Зоря - Рома 0:3
Українські клуби у цьому сезоні заробили лише три очки. А от, наприклад, один Шериф Молдові приніс 4 очки. У таблиці коефіцієнтів УЄФА за набраними очками у нинішньому сезоні Україна посідає аж 24-е місце.
Перспективи українців не радують. У таблиці наша країна значно опуститься. Шанси на єврокубкову весну незначні.
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