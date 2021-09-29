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Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів

Вчора 23:48 463 0
Левандовський забив двічі у ворота Бущана
Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів
#Баварія, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо на виїзді програло Баварії.

Господарям вдалося забити швидкий гол - Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику і Левандовський реалізував пенальті. Через 15 хвилин Левандовський подвоїв рахунок. У другому таймі матчу Гнабрі збільшив рахунок до розгромного. Досить швидко у ворота киян залетів четвертий м’яч - відзначився Сане. На 87-ій хвилині Чупо-Мотінг встановив остаточний рахунок - 5:0.

Ліга чемпіонів-2021/22
Група Е
2 тур, 29 вересня

Баварія - Динамо 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Левандовський (пен), 2:0 - 27 Левандовський, 3:0 - 68 Гнабрі, 4:0 - 74 Сане, 5:0 - 87 Чупо-Мотінг

Баварія: Ноєр, Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар 70), Кімміх, Горетцка (Забітцер 80), Гнабрі (Мусіала 70), Мюллєр, Сане (Сарр 80), Левандовський (Чупо-Мотінг 79)

Динамо: Бущан, Тимчик (Кендзьора 46), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв 46), Андрієвський, Циганков (Караваєв 70), Де Пена, Гармаш (Супряга 70)

Попередження: Ернандес 90+1 - Тимчик 37.

Раніше, Динамо розгромило Баварію в Юнацькій лізі УЄФА.

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