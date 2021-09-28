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Мороз пояснив нічию з Інгульцем

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Юрій Мороз прокоментував нічию з Інгульцем
Мороз пояснив нічию з Інгульцем
#Чорноморець, #УПЛ, #Мороз

Джерело - sport.ua.

Чорноморець не дотерпів у матчі 9 туру УПЛ проти Інгульця.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Юрій Мороз.

"Шкода, що зіграли внічию з хорошою командою Інгулець. У другому таймі дещо не дотерпіли, не зіграли на тому характері і силі, необхідній для досягнення позитивного результату.

Актуально: Чорноморець - Інгулець 1:1. Огляд матчу

Сходити команді до церкви? Думали (посміхається - прим.). Результат реалізації тих моментів - це певна майстерність, стабільність, упевненість. Команда міцніє, але поки, на жаль, немає результату.

А з приводу везінь, думаю, з кожним тренуванням і грою, футболісти будуть додавати в майстерності і виконуватимуть ті моменти, переводитимуть їх в забиті м'ячі", - відзначив Мороз.

Раніше,  Чорноморець втратив перемогу над Інгульцем.

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