Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома зіграв внічию з Інгульцем.
Чорноморець - Інгулець 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Смирний, 1:1 - 87 Бартулович
Чорноморець: Владислав Кучерук, Євген Смирний (Юрій Тлумак 59), Мохаммед Кадірі (Бека Вачіберадзе 70), Георгій Цітаішвілі, Ілля Путря, Артур Авагімян (Максим Брагар 77), Сергій С. Кравченко (Євген Ісаєнко 77), Валерій Дубко, Роман Вантух, Владислав Ванат (Владислав Бугай 70), Микола Михайленко
Інгулець: Євген Гальчук, Євген Запорожець, Владислав Шарай, Олександр Козак (Младен Бартулович 81), Ілля Коваленко (Михайло Плохотнюк 58), Артем Сітало (Майкл Гопей 81), Євген Опанасенко (Максим Мельничук 14), Хеннос Асмелаш, Максим Ковальов, Дмитро Поспєлов
Попередження: Євген Смирний 52, Ілля Путря 54, Сергій С. Кравченко 73 - Максим Ковальов 76, Дмитро Поспєлов 77
Нагадаємо, Львів вирвав перемогу у Миная в 9 турі УПЛ.