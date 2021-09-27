УПЛ. Чорноморець втратив перемогу над Інгульцем у 9 турі

Одесити провели 5-ий матч поспіль без перемог в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома зіграв внічию з Інгульцем.

У першому таймі Смирний не реалізував хороший момент. Далі гості провели атаку, але Сітало програв дуель голкіперу одеситів. І вже у наступній атаці господарі відкрили рахунок - відзначився Смирний. Наприкінці матчу Бартулович реалізував пенальті та зрівняв рахунок - 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 27 вересня

Чорноморець - Інгулець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Смирний, 1:1 - 87 Бартулович

Чорноморець: Владислав Кучерук, Євген Смирний (Юрій Тлумак 59), Мохаммед Кадірі (Бека Вачіберадзе 70), Георгій Цітаішвілі, Ілля Путря, Артур Авагімян (Максим Брагар 77), Сергій Кравченко (Євген Ісаєнко 77), Валерій Дубко, Роман Вантух, Владислав Ванат (Владислав Бугай 70), Микола Михайленко

Інгулець: Євген Гальчук, Євген Запорожець, Владислав Шарай, Олександр Козак (Младен Бартулович 81), Ілля Коваленко (Михайло Плохотнюк 58), Артем Сітало (Майкл Гопей 81), Євген Опанасенко (Максим Мельничук 14), Хеннос Асмелаш, Максим Ковальов, Дмитро Поспєлов

Попередження: Євген Смирний 52, Ілля Путря 54, Сергій Кравченко 73 - Максим Ковальов 76, Дмитро Поспєлов 77

Нагадаємо, Львів вирвав перемогу у Миная в 9 турі УПЛ.