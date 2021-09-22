ЛНЗ вибив Інгулець з Кубка України

ЛНЗ вийшов в 1/8 Кубка України

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України обіграв Інгулець.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Черкас.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

ЛНЗ Черкаси - Інгулець 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Плохотнюк, 1:1 - 38 Долінський, 2:1 - 90+4 Сторчоус

ЛНЗ: Панченко, Насонов, Сафонов (к), Лопирьонок, Куксенко, Долінський, Євдокимов, Бобко, Норенков, Голіков, Сула. Запасні: Сніжко, Сторчоус, Галенко, Пучковський, Замуренко, Бурлін, Ярошевич, Волков, Тарасенко. Тренер: Юрій Бакалов.

Інгулець: Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Козак, Коваленко, Шишка, Павлов (к), Поспєлов, Мельничук, Якимів, Гопей. Запасні: Ярош, Салем, Запорожець, Бартулович, Цуркан, Головкін, Асмелаш, Опанасенко. Тренер: Сергій Лавриненко.

Раніше, Олександрія обіграла Таврію у Кубку України.