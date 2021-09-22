Олександрія у меншості вибила Таврію з Кубку України

Джерело - Чемпiон.

Олександрія переграла Таврію в 1/16 фіналу Кубка України.

У першому таймі, уже на другій хвилині свою команду вивів уперед Сергій Рибалка, а на 24-й Олег Кожушко подвоїв перевагу олександрійців. Рибалка відзначився в матчі ще, але уже з негативного боку, адже на 33-й хвилині він заробив пенальті і пішов з поля через дві жовтих картки.11-метровий впевнено реалізував Андрій Барладим.

Таврії не вдалося використати перевагу у кількості гравців, більше того на 80-й хвилині Олександр Демченко знову довів перевагу представника Прем'єр-ліги до двох голів.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

Таврія Сімферополь - ФК Олександрія 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Рибалка, 0:2 - 24 Кожушко, 1:2 - 34 Барладим(пен.), 1:3 - 80 Демченко (пен.)