Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру німецької Бундесліги Кельн вдома зіграв внічию з Лейпцигом.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
5 тур, 18 вересня
Голи: 1:0 - 57 Модест, 1:1 - 72 Хайдара
Нагадаємо, вінгер Баварії переніс операцію на серці.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру німецької Бундесліги Кельн вдома зіграв внічию з Лейпцигом.
Голи: 1:0 - 57 Модест, 1:1 - 72 Хайдара
Нагадаємо, вінгер Баварії переніс операцію на серці.