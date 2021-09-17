Вінгер Баварії Кінгслі Коман переніс операцію на серці та пропустить два наступні тижні.

Про це повідомляє головний тренер команди Юліан Нагельсман.

"Кінгслі Коман вчора переніс операцію. У нього були невеликі проблеми з прискореним серцебиттям, невелике порушення ритму. Іноді на короткий час у нього були проблеми з диханням.

У вівторок він знову буде займатися кардіо-тренуванням, а потім ми подивимося, як довго він буде відсутній. Це займе не більше півтора-двох тижнів. На той час він зможе повернутися до тренувань у загальній групі", - сказав Нагельсман.