Легендарний бразилець Пеле відновлюється і почуває себе добре після оперцій.

Про це розповіла Келі Насименту, дочка колишнього футболіста збірної Бразилії.

"Привіт друзі. Я не знаю, що там з чутками, але кількість особистих повідомлень зростає! У наші дні в світі і так багато занепокоєння, і ми не хочемо бути причиною для чогось ще. Це фото зроблено тільки що", - заявила Насименту.