Джерело - Чемпіон.
Легендарний бразилець Пеле відновлюється і почуває себе добре після оперцій.
Про це розповіла Келі Насименту, дочка колишнього футболіста збірної Бразилії.
"Привіт друзі. Я не знаю, що там з чутками, але кількість особистих повідомлень зростає! У наші дні в світі і так багато занепокоєння, і ми не хочемо бути причиною для чогось ще. Це фото зроблено тільки що", - заявила Насименту.
Актуально: Пеле знову опинився в реанімації
"Він відновлюється добре і в межах норми. Це нормально для людини його віку, що після подібних операцій бувають поліпшення і погіршення стану здоров'я", - написала дочка Пеле.
Переглянути цей допис в Instagram
Цього місяця 80-річному бразильцю видалили пухлину товстої кишки.