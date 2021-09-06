Колишній футболіст збірної Бразилії Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці.

Про це розповів сам футболіст.

"Друзі, дуже дякую за ваші повідомлення. Я дякую Богові за те, відчуваю себе дуже добре і за те, що доктор Фабіо, і доктор Мігель стежать за моїм здоров'ям. Минулої суботи я пройшов операцію на правій товстій кишці. Пухлина була виявлена ​​після проведення аналізів, про які я вже згадував.

На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я буду дивитися на цю ситуацію з посмішкою, жити з любов'ю моїх близьких і друзів", - розповів Пеле.