Триразовий чемпіон світу був повторно госпіталізований у відділення інтенсивної терапії через кислотний рефлюкс

Джерело - Reuters.

Легендарний бразильський футболіст Пеле знову потрапив у відділення інтенсивної терапії лікарні в Сан-Паулу через погіршення здоров'я.

Про це повідомляє Reuters

Лікарня і представник Пеле в Сантосі при цьому заявили, що не можуть підтвердити цю новину.

Триразовий чемпіон світу був повторно госпіталізований у відділення інтенсивної терапії через кислотний рефлюкс.

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