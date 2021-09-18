Джерело - Reuters.
Легендарний бразильський футболіст Пеле знову потрапив у відділення інтенсивної терапії лікарні в Сан-Паулу через погіршення здоров'я.
Про це повідомляє Reuters
Лікарня і представник Пеле в Сантосі при цьому заявили, що не можуть підтвердити цю новину.
Триразовий чемпіон світу був повторно госпіталізований у відділення інтенсивної терапії через кислотний рефлюкс.
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Цього місяця 80-річному бразильцю видалили пухлину товстої кишки.