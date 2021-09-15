Бойко зіграв 100-й матч за Динамо

Важливе досягнення голкіпера Динамо

Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0) став для воротаря Дениса Бойка 100-м у складі Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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25 ігор Бойко зіграв єврокубках, 65 – у чемпіонатах України, 8 – у розіграшах національного кубка, ще 2 – у Суперкубку країни.

Воротарі Динамо, які провели найбільше ігор за часів незалежності:

Олександр Шовковський – 636

Максим Коваль – 107

Денис Бойко – 100

Віталій Рева – 79

Олександр Рибка – 64

Також Денис Бойко провів 47-й "сухий" матч у складі Динамо в усіх турнірах, наздогнавши за цим показником Віталія Реву, з яким розділяє 2-3 місця. Очолює список легендарний Олександр Шовковський – 315 ігор без пропущених голів.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.