Бойко зіграв 100-й матч за Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0) став для воротаря Дениса Бойка 100-м у складі Динамо.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Актуально: Динамо - Бенфіка 0:0. Огляд матчу
25 ігор Бойко зіграв єврокубках, 65 – у чемпіонатах України, 8 – у розіграшах національного кубка, ще 2 – у Суперкубку країни.
Воротарі Динамо, які провели найбільше ігор за часів незалежності:
Також Денис Бойко провів 47-й "сухий" матч у складі Динамо в усіх турнірах, наздогнавши за цим показником Віталія Реву, з яким розділяє 2-3 місця. Очолює список легендарний Олександр Шовковський – 315 ігор без пропущених голів.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Бенфікою у Лізі чемпіонів.