Де Пена: Динамо мало шанси забити Бенфіці

Динамо здобуло хороший результат у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це розповів півзахисник киян Карло Де Пена.

"Я вважаю, що для нас це хороший результат. Звичайно, Бенфіка більше володіла м'ячем, але я думаю, що в першому таймі ми контролювали гру. Після перерви ми зменшили оберти, але у нас були шанси, і ми могли забити.

Ми і забили, але, на жаль, VAR скасував наш гол, хоча в цілому ми можемо бути задоволені своєю грою.

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Звичайно, Баварія і Барселона - фаворити групи, ми все це знаємо. Але потрібно йти від матчу до матчу. Я зараз не хочу говорити про третє, четверте або будь-яке іншому місці.

Ми хотіли виграти і були дуже до цього близькі, але потрібно прийняти цей результат і добре підготуватися до наступного матчу", - відзначив Де Пена.