Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку. Матч відбудеться сьогодні у, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок.

Актуально: Чехія - Україна: онлайн-трансляція

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Сергій Булеца, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022.