 Визначилася заявка збірної України на матч з Чехією | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open
Сьогодні 00:27 3391 1
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:56 6440
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:59 4754
Чехія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:58 941
Збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:40 1369
Польща прийме Англію, Білорусь зіграє з Бельгією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:24 546
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Вчора 23:52 3414
Збірна Франції перемогла Фінляндію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:41 17440
Молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023
Вчора 21:08 1839
Петраков: Відпустив трьох гравців Динамо, щоб не було образ і розмов
Вчора 19:39 4831
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Добре, що ти не ідіот: Луї ван Гал своєрідно привітав нового підопічного
Добре, що ти не ідіот: Луї ван Гал своєрідно привітав нового підопічного Андрій Дунець
06.09.2021 14:13 1029
Про війну Шевченка та Павелка та матч збірної України - ТаТоТаке
Про війну Шевченка та Павелка та матч збірної України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
06.09.2021 12:56 886
Унікальне відео. Як Мухаммед Алі виграв Олімпіаду 1960 року
Унікальне відео. Як Мухаммед Алі виграв Олімпіаду 1960 року Valeriy Ruchka
06.09.2021 11:59 4655
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція Valeriy Ruchka
05.09.2021 20:25 4811
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію Valeriy Ruchka
05.09.2021 18:04 7340
Прямі трансляції
Навколо спорту

Качараба, Кочергін та Булеца у заявці збірної України на матч з Чехією

Сьогодні 11:11 405 0
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом
Качараба, Кочергін та Булеца у заявці збірної України на матч з Чехією
#УАФ, #Збірна України

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку. Матч відбудеться сьогодні у, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок.

  АктуальноЧехія - Україна: онлайн-трансляція

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Сергій Булеца, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022.

Коментарі ()