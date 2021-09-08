Чехія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку.

Матч відбудеться в середу, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.