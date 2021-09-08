Чехія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку.
Матч відбудеться в середу, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку.
Матч відбудеться в середу, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.