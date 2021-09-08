Збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України вийшла на друге місце в групі D у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Франція перемогла Фінляндію (2:0), а Боснія і Герцеговина втратила очки з Казахстаном (2:2).
Ці результати дозволили підопічним Олександра Петракова обійти Фінляндію в таблиці. Обидві команди набрали по 5 очок, але в України краща різниця м'ячів, хоча у фінів є зустріч в запасі.
9 жовтня Україна зіграє проти Фінляндії в гостях, а Казахстан прийме Боснію і Герцеговину.
На ЧС-2022 напряму вийде переможець групи. Друге місце потрапить у плей-оф.